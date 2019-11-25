Названа стоимость ввода в эксплуатацию нового здания Томского НИМЦ

Стоимость подготовки нового здания для Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) РАН составит 2,2 млрд руб. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Объем необходимых средств указал врио руководителя НИМЦ Вадим Степанов. Он принял участие в совещании, посвященном научным и инфраструктурным проектам центра.

Новое здание предназначено, в частности, для научно-образовательного лабораторного комплекса «Центр биомедицины и биотехнологии». По данным Вадима Степанова, которые привел сайт НИМЦ, из общей суммы 250 млн руб. пойдут на ремонт, а остальные средства – на закупку оборудования.

В мае 2017 года администрация Томской области сообщила о том, что Росимущество передало НИМЦ здание в пер. Кооперативный,7/1 общей площадью 4,25 тыс. кв. м.

В состав Томского НИМЦ в качестве обособленных подразделений вошли томские НИИ онкологии, НИИ кардиологии и его тюменский филиал, НИИ психического здоровья, НИИ медицинской генетики, НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии и НИИ фармакологии и регенеративной медицины.

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