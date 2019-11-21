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Новосибирцы собирают томский стеклобой

Главная Экономика
Томск
13:55 21 Ноября 2019
мусор, сборы, оператор
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «Гласс Рециклинг», являющееся одним из активов «РАТМ Холдинга», установило контейнеры для раздельного сбора отходов в Томске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. На новосибирскую компанию приходится 250 из 300 таких контейнеров, размещенных в городе в настоящее время.

«Гласс Рециклинг» действует в интересах ООО «Сибирское стекло», выпускающего стеклянную тару на территории новосибирского индустриального парка «Экран».

«Последняя редакция закона «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ гласит, что захоранивать вторичное сырье – бумагу, полимеры, стекло, металл и т. д. – теперь нельзя, их нужно сортировать и отправлять на переработку. Региональный оператор по обращению с ТКО в Томской области МУП «Спецавтохозяйство» привлек «Гласс Рециклинг» и нас к этому процессу, поскольку «Сибстекло» является крупнейшим переработчиком стеклобоя в Сибирском федеральном округе», - сообщил директор по развитию «Сибирского стекла» Сергей Лукьянцев.

По данным пресс-службы «РАТМ Холдинга», 1 т стеклобоя замещает 1,2 т природных компонентов. Сегодня «Сибстекло» использует 30 тыс. т вторсырья в год при потребности в 50 тыс. т, перед «Гласс Рециклингом» стоит задача нарастить объемы поставок в два раза.

В начале этой недели информагентство «РИА Томск» сообщило, что компания НПК, которая работает под брендом «Планета без мусора», по требованию «Спецавтохозяйства» убирает свои зеленые сетки для раздельного сбора мусора и уходит из Томска.

Фото: сайт «РАТМ Холдинга»

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