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Томичи пытаются упростить экспорт дикоросов

Главная Экономика
Томск
19:39 20 Ноября 2019
федерации, инициатива, сборы
Автор: Sibnovosti.ru
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Томская область инициирует изменения в правилах экспорта российских товаров. В частности, в отношении дикоросов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Предложения прозвучали на заседании круглого стола, посвященного реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он прошел в Совете федерации.  

По данным официального интернет-портала администрации Томской области, сенатор от региона Владимир Кравченко и заместитель начальника департамента международных и региональных связей обладминистрации Максим Волков предложили отменить лицензирование экспорта продукции глубокой переработки пищевого дикорастущего сырья (ядро кедрового ореха, экстракта чаги, шиповника, субстанций хвойной зелени). Кроме того, было объявлено, что регион направит в правительство РФ предложение распространить налоговую льготу (ставку НДС до 10%) на деятельность по сбору и реализации дикорастущих грибов, плодов, пищевых и лекарственных растений.

«Одна из проблем связана с экспортом кедрового ореха, где процесс оформления лицензий занимает до шесть-восемь месяцев. Весь пакет документов принимает только аппарат Росприроднадзора в Москве, и при любой мелкой ошибке ведомство в месячный срок предоставляет ответ об отказе в рассмотрении», - отметил в ходе выступления сенатор Кравченко.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в Томской области в сфере сбора дикоросов работает около 70 компаний. В 2019 году в Томской области было заготовлено, в числе прочего, 1,7 тыс. т кедрового ореха.

Общий экономический потенциал отрасли на территории Сибирского федерального округа оценивается в $1 млрд.

«Если грубо оценить – естественно, год от года урожай грибов, ягод, орехов отличается, – то в среднем примерно 1,2 млн т составляют эксплуатационные запасы дикорастущего лесного сырья. Причем, у нас более 80% российских запасов кедрового ореха, 50% черники, по остальным видам тоже очень хорошие запасы», - говорил в середине прошлого года советник председателя исполкома межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Владимир Аксенов.

Фото: pixabay.com

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