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Автокредит - как сделать его более выгодным

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Томск
14:13 20 Ноября 2019
авто, кредиты, ставка, финансы, деньги
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Когда вы подаете заявку на получение кредита на покупку авто, указанная процентная ставка может оказаться не такой, как вы ожидали. Для вас это станет неприятным сюрпризом. На самом деле процентные ставки меняются практически ежедневно – на момент оформления кредита может выясниться, что именно по вашему контракту она выросла. Поэтому перед тем, как отправить заявку на кредит, уточните лично у консультанта, актуальна ли информация, опубликованная на сайте.

Вас может спасти объединение кредитов

Если у вас есть несколько долгов, например кредитная карта и автозайм, объединение их в один ипотечный кредит под залог квартиры поможет вам сэкономить, поскольку чем больше вы берете в долг, тем ниже процентная ставка. Кроме того, консолидированный долг проще рассчитать и отследить, поэтому вы сможете сосредоточиться на выплате одной суммы.

Если вы получите дополнительные деньги и захотите погасить задолженность раньше, чем планировалось, вас могут оштрафовать за досрочный выход из договора. Некоторые кредиторы также не будут принимать дополнительные платежи по вашему автокредиту, поэтому стоит уточнить этот момент до того, как вы подпишете договор.

Сначала организуйте свои финансы

Спонтанная покупка выглядит соблазнительно, однако она может принести большие проблемы. Например, кредитор может отказать вам в выдаче той суммы, которая вам требуется, или процесс обработки вашей заявки на кредит затянется. Намного разумнее сначала привести в порядок любые финансовые вопросы, а затем отправиться за покупками.

Плюсы обеспеченных кредитов:

  • сотрудничество несет меньше рисков и для вас, и для кредиторов;
  • процентные ставки ниже;
  • вашими поручителями могут стать родители;
  • можно одолжить большую сумму.

Минусы обеспеченных кредитов:

  • если о вас слишком мало информации, кредитор будет требовать дополнительных гарантий своевременного возврата долга;
  • некоторые кредиторы принимают в качестве гарантии только новые автомобили (менее двух лет);
  • если ваша машина обесценится, кредитор все равно может обратиться в суд для оплаты баланса - автомобиль не на 100% безопасен для использования в качестве залога.

 Если бюджет является вашей главной заботой, вы должны рассмотреть тип процентной ставки для автокредитования. Возможно, вы отдадите предпочтение ссуде под залог автомобиля с более низкой процентной ставкой. Однако, если она переменная, бюджет может оказаться сложнее, поскольку ваши выплаты каждый месяц могут меняться. Как обеспеченные, так и необеспеченные автокредиты могут иметь фиксированную или переменную ставку.

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