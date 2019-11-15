В томском Северске решили производить диоксид титана

На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Северск» в Томской области планируется построить завод по производству диоксида титана. О новом проекте сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заявку на регистрацию в качестве резидента ТОСЭР предприятию «Сибирский титан» одобрила управляющая компания «Атом-ТОР». «Сибирский титан» намерен запустить производство в 2022 году. Объем инвестиций превысит 1 млрд руб.

«В настоящее время предприятие «Сибирский титан», созданное при участии «Сибирского химического комбината» для производства диоксида титана, отрабатывает технологию на опытно-промышленной установке с получением и аттестацией опытных образцов. Параллельно специалисты разрабатывают техническое задание на проектирование завода…», - говорится в сообщении на официальном интернет-портале администрации Кемеровской области.

Диоксид титана используется для производства лакокрасочных материалов, пластмасс, ламинированной бумаги и др.

Как писали Sibnovosti.ru, ТОСЭР была создана в городе томских атомщиков Северске в феврале этого года. Ее первым резидентом стало ООО НПК ВАБ-70 с проектом по производству нестандартного оборудования для атомной энергии, АЭС, оборонно-промышленного комплекса и нефтегазовой отрасли и инвестициями около 250 млн руб. Перспективный план развития ТОСЭР по итогам конкурса разработает московское ООО «Финансовый и организационный консалтинг».

Фото: сайт администрации ЗАТО Северск