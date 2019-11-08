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Для ЗАТО в томском Северске подготовят план развития

Главная Экономика
Томск
16:55 8 Ноября 2019
территория, конкурс, план
Автор: Sibnovosti.ru
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Перспективный план развития территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в томском городе Северске разработает московское ООО «Финансовый и организационный консалтинг». Об итоге соответствующего запроса предложений сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Запрос проводило АО «Атом-ТОР». Это управляющая компания ТОСЭР, созданных на территории ЗАТО. По данным «Интерфакс-Сибирь», помимо Северска победитель должен также подготовить план для двух территорий на Урале – в Новоуральске и Лесном. Контракт с «Финансовым и организационным консалтингом», у которого не было конкурентов, будет заключен на сумму 6,4 млн руб.

«Компании предстоит за 30 дней с момента заключения договора подготовить планы развития трех ТОР с детализацией на ближайшие 3 года и 10 лет», - отмечает информагентство.

ТОСЭР в городе томских атомщиков Северске была создана в феврале этого года. В августе ООО НПК ВАБ-70 стало ее первым зарегистрированным резидентом с проектом производства нестандартного оборудования для атомной энергии, АЭС, оборонно-промышленного комплекса и нефтегазовой отрасли.

Фото: сайт администрации ЗАТО Северск

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