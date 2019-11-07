Томский инвестор вложит 4,2 млрд рублей в новосибирские активы

Томская «Сибирская аграрная группа» (САГ) планирует вложить в развитие новосибирских активов 4,2 млрд руб. О планах инвестора сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет об инвестициях в АО «Кудряшовское» (крупнейший свиноводческий комплекс Новосибирской области) и ООО «Кудряшовский мясокомбинат». Как сообщали Sibnovosti.ru, они были приобретены в этом году.

«Первое - это строительство третьей очереди АО «Кудряшовское» в Колыванском районе. Там дополнительная площадка создается для выращивания свиней мощностью 150 тыс. голов в год. Таким образом, «Кудряшовское» может нарастить объем производства свинины с почти 52 тыс. т до 70 тыс. т», - рассказал сегодня министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В «Кудряшовском мясокомбинате» запланированы увеличение мощности и реконструкция цеха по переработке отходов.

«На АО «Кудряшовское» будет достроена и запущена третья очередь свинокомплекса и построены дополнительные откормочные корпуса. Кроме этого, на первой очереди эксплуатации производство свинины возрастет с 30 до 50 тыс. т. Это будет сделано за счет увеличения эффективности производства благодаря санации предприятия с полной его остановкой либо путем планомерной реконструкции отдельных корпусов с заменой имеющейся генетики PIC на более продуктивную генетику DanBred», - объявляла САГ в октябре.

В САГ также идет разработка единого бренда для всех ее мясоперерабатывающих предприятий.

Фото: сайт «Сибирской аграрной группы»