Томск забирает коммунальную инфраструктуру Академгородка

Имущественный комплекс Томского научного центра СО РАН передается муниципалитету. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным официального портала Томска, документ касается имущества ФГУП «Комбинат коммунальных предприятий ТНЦ СО РАН». Это 69 объектов недвижимого имущества коммунальных сетей.

«Перед началом отопительного сезона специалисты СП «Тепловые сети» ПАО «Томск РТС» совместно с ФГУП КПП ТНЦ СО РАН провели гидравлические испытания тепловых сетей мкр. Академгородок. Были проверены 17 объектов теплоснабжения Академгородка, общая протяженность тепловых сетей составила 13,6 км. В процессе испытаний на тепловых сетях был выявлен и устранен один дефект», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, о предстоящей передаче этого имущества стало известно летом 2019 года. Годом ранее жители Академгородка на 60 суток лишились горячей воды из-за задолженности ФГУПа. После этого ФГУП решили ликвидировать, а мэр Иван Кляйн поставил задачу ускорить передачу сетей муниципалитету. Его заместитель Михаил Ратнер тогда пояснял, что после передачи сетей в собственность города их сдадут в аренду компании «ТомскРТС».

В Академгородке проживает более 5 тыс. томичей.

Фото: официальный портал Томска