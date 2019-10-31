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Томская область и Бурятия получат федеральные субсидии

Главная Экономика
Томск
10:24 31 Октября 2019
субсидии, правительство, школа
Автор: Sibnovosti.ru
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Несколько регионов России получат дополнительные субсидии на решение социальных проблем. Об этом стало известно в ходе заседания федерального правительства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заседание кабинета министров прошло вчера.

«Распределим сегодня субсидии и трансферты: почти 400 млн (рублей) Томской области на новую школу, а также 450 млн (рублей) направим дополнительно трем регионам Дальнего Востока – это Бурятия, Магаданская область и Чукотка», - процитировал ТАСС главу правительства Дмитрия Медведева.

По словам премьер-министра, дальневосточным регионам деньги выделяются на развитие социальной инфраструктуры, в том числе, на закупку медицинского оборудования, приобретение жилья для работников социальной сферы и благоустройство территории.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в феврале этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении субсидий регионам на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в 2019-2021 годы. В их числе, шесть объектов в регионах Сибирского федерального округа: хирургический корпус Томского областного онкологического диспансера, перинатальный центр при областной клинической больнице в Новосибирске, многопрофильная больница в кузбасском Междуреченске и др.

В августе 2019 года было объявлено, что Томская область получила из федерального бюджета еще 560 млн руб. на строительство двухуровневой транспортной развязки с железной дорогой Тайга – Томск.

Фото: сайт правительства РФ

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