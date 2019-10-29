«Сибирская легкая авиация» набирает пассажиров

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») оказалась одним из российских лидеров по темпу роста числа перевезенных пассажиров. Это следует из данных, опубликованных Росавиацией, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ведомство подвело итоги работы гражданской авиации России за первые три квартала 2019 года. По его данным, «СиЛА» перевезла за этот период 45,1 тыс. пассажиров. Это на 128% больше, чем за аналогичный период прошлого года (19,8 тыс. человек). Среди отечественных авиакомпаний выше относительный рост только у «ЮТэйр» - в 4,7 раза. При этом, если у «ЮТэйр» в результате занятость кресел сократилась на 27,8%, то у авиакомпании «СиЛА» этот показатель вырос на 5,5%. Впрочем, стоит отметить, что 45,1 тыс. пассажиров – это наименьший показатель среди авиакомпаний, указанных в перечне Росавиации.

ООО «СиЛА» зарегистрировано в Магадане. Согласно карте маршрутов, опубликованной на сайте авиакомпании, она работает в ряде регионов Сибирского и Дальневосточного федерального округов. В парке ООО «СиЛА» семь самолетов Ан-28 и L-410-UVP-E20.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года в Томской области авиакомпания восстановила авиасообщение между региональным центром и городом Кедровый.

Фото: сайт ООО «Сибирская легкая авиация»