От томского лесозаготовителя потребовали восстановить лес на 198 гектарах

Органы прокуратуры потребовали от томского ЗАО «Корея-Сибирия Вуд» провести лесовосстановительные работы. Об иске, который рассматривает суд города Асино, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Претензии к лесозаготовителю были предъявлены по итогам проверки, которую провели томская межрайонная природоохранная прокуратура и региональный департамент лесного хозяйства.

«По условиям договора аренды общество обязалось восстановить на используемой территории лес в местах, где имеются погибшие насаждения, а также вырубки прошлых лет. Однако проверка показала, что данное обязательство лесозаготовителем должным образом не исполнялось, в результате чего в течение пяти лет не были проведены лесовосстановительные работы на площади 198 га», - говорится в сообщении облпрокуратуры.

По данным ведомства, ЗАО «Корея-Сибирия Вуд» с 2008 года арендует на территории Тегульдетского лесничества лесной участок площадью 140 тыс. га для заготовки древесины.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в апреле 2019 года суд Тегульдетского района принял решение о том, что одна из крупнейших лесозаготовительных компаний Томской области – ООО «Хенда-Сибирь» – должна провести лесовосстановление на площади 11,7 тыс. га.

Фото: сайт департамента лесного хозяйства Томской области