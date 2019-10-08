Новосибирский «Кудряшовский мясокомбинат» вошел в состав томской САГ

АО «Сибирская аграрная группа» (САГ) томского бизнесмена Андрея Тютюшева стало владельцем «Кудряшовского мясокомбината» в Новосибирской области. Ранее мясокомбинат входил в состав группы «КоПитания», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новосибирское предприятие перешло в состав САГ 7 октября. Об это сообщает информагентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». Доля нового владельца в уставном капитале ООО «Кудряшовский мясокомбинат» составляет 100%.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе 2019 года САГ направила в Федеральную антимонопольную службу ходатайства о приобретении голосующих акций АО «Кудряшовское» (крупнейший свинокомплекс в Новосибирской области) и доли в ООО «Кудряшовский мясокомбинат». После ввода в строй нового свинокомплекса в 2014 году производство товарных свиней в АО «Кудряшовское» составило около 350 тыс. голов в год или 40 тыс. т мяса в живом весе. При начале строительства инвестиции оценивались в 2,3 млрд руб. Мясокомбинат был введен в строй в 2009 году с производственной мощностью 54 тыс. т готовой продукции в год.

Собственник в АО «Кудряшовское» пока не сменился. САГ является также владельцем мясокомбинатов в Томске и Кемерове.

Фото: сайт ООО «Кудряшовский мясокомбинат»