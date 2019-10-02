2 октября
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Директору томского аэропорта дан приказ на запад

Главная Экономика
Томск
11:44 2 Октября 2019
директор, аэропорт, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Директор ООО «Аэропорт Томск» Роман Фроленко получил новое назначение. Теперь он будет возглавлять аэропорт Воронежа, который также входит в сеть холдинга «Новапорт», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Роман Фроленко проработал на посту руководителя томского аэропорта около пяти лет. До этого он возглавлял томское представительство авиакомпании «Трансаэро». Оператором воронежского аэропорта является ООО «Управляющая компания «Авиасервис». О том, что предприятие вошло в «Новапорт», стало известно летом этого года.

За девять месяцев 2019 года томский аэропорт Богашево обслужил более 580 тыс. пассажиров - примерно на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом население Томской области составляет 1,1 млн человек. С 1 октября обязанности директора аэропорта исполняет Николай Тарануха, ранее занимавший должность коммерческого директора.  

Это не первый случай, когда руководитель Богашево получает назначение директором другого аэропорта. Так, в 2012 году новосибирский Толмачёво возглавил Евгений Янкилевич.

Фото: сайт ООО «Аэропорт Томск»

 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Томска: «Ласточку» испытают на маршруте Томск – Новосибирск

«Ласточку» испытают на маршруте Томск – Новосибирск

19 Сентября 2019 г.
Завтра состоится демонстрационный рейс
Новости Томска: Восстановлено авиасообщение с томским городом Кедровый

Восстановлено авиасообщение с томским городом Кедровый

16 Сентября 2019 г.
«СиЛА» будет выполнять рейс дважды в неделю
Новости Томска: Капустная моль поедает томский рапс

Капустная моль поедает томский рапс

14 Сентября 2019 г.
В двух районах региона введен режим ЧС
Новости Томска: Между Томском и Парабелью готовятся восстановить авиасообщение

Между Томском и Парабелью готовятся восстановить авиасообщение

11 Сентября 2019 г.
В районе проходит опрос о его целесообразности
Новости Томска: Стал известен проектировщик реконструкции аэровокзала в Томске

Стал известен проектировщик реконструкции аэровокзала в Томске

2 Сентября 2019 г.
Победителем конкурса признано ООО «Ассманн Бератен+Планен»
Новости Томска: В Томске пройдет международная конференция по сварке

В Томске пройдет международная конференция по сварке

28 Августа 2019 г.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН с 3 по 7 сентября проведет международную конференцию «Сварка в России – 2019: Современное состояние и перспективы».
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: В томском онкодиспансере смогли снизить лучевые нагрузки на здоровые органы

В томском онкодиспансере смогли снизить лучевые нагрузки на здоровые органы

1 Октября 2019 г.
Курсы лечения по новой методике прошли первые пациенты
Новости Томска: Томские физики создали томограф, позволяющий сканировать и находить микродефекты в сложных объектах

Томские физики создали томограф, позволяющий сканировать и находить микродефекты в сложных объектах

27 Сентября 2019 г.
Томограф умеет, как считать кванты рентгеновского излучения, так и учитывать изменение фазы, амплитуды и длины волны ...
Новости Томска: Разработками томских ученых заинтересовались в Сингапуре и Вьетнаме

Разработками томских ученых заинтересовались в Сингапуре и Вьетнаме

30 Сентября 2019 г.
Подписано соглашение о сотрудничестве
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356