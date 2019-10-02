Директору томского аэропорта дан приказ на запад

Директор ООО «Аэропорт Томск» Роман Фроленко получил новое назначение. Теперь он будет возглавлять аэропорт Воронежа, который также входит в сеть холдинга «Новапорт», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Роман Фроленко проработал на посту руководителя томского аэропорта около пяти лет. До этого он возглавлял томское представительство авиакомпании «Трансаэро». Оператором воронежского аэропорта является ООО «Управляющая компания «Авиасервис». О том, что предприятие вошло в «Новапорт», стало известно летом этого года.

За девять месяцев 2019 года томский аэропорт Богашево обслужил более 580 тыс. пассажиров - примерно на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом население Томской области составляет 1,1 млн человек. С 1 октября обязанности директора аэропорта исполняет Николай Тарануха, ранее занимавший должность коммерческого директора.

Это не первый случай, когда руководитель Богашево получает назначение директором другого аэропорта. Так, в 2012 году новосибирский Толмачёво возглавил Евгений Янкилевич.

Фото: сайт ООО «Аэропорт Томск»