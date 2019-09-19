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«Ласточку» испытают на маршруте Томск – Новосибирск

Главная Экономика
Томск
11:36 19 Сентября 2019
поезд, рейсы, железные дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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Из Томска в Новосибирск завтра стартует демонстрационный рейс скоростного электропоезда «Ласточка», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Специалистам предстоит дать оценку технической возможности его запуска в постоянном режиме.

«Ласточка» начнет движение из Томска в 13:09. По маршруту следования предполагаются технические остановки на станциях Томск-II и Болотная. Общее время в пути между городами составит немногим более четырех с половиной часов.

«В пути следования состав будут сопровождать специалисты завода-производителя, руководство Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), представители дирекции скоростного сообщения ОАО РЖД, министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска», - говорится также в сообщении ЗСЖД.

«Ласточка» создана ООО «Уральские локомотивы» на основе платформы Siemens Desiro. Данный состав состоит из пяти вагонов, максимальная скорость – 160 км/ч.

«Пробные поездки пройдут в направлениях от Омска до Новосибирска (627 км) и далее из Новосибирска до Барнаула (238 км) и Томска (307 км). Таким образом, уральская «Ласточка» протестирует возможность соединения четырех регионов Сибири скоростным железнодорожным транспортом», - сообщили в «Уральских локомотивах».

Фото: сайт ООО «Уральские локомотивы»

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