Восстановлено авиасообщение с томским городом Кедровый

В Томской области восстановлено авиасообщение между региональным центром и городом Кедровый. Рейс выполнила авиакомпания «СиЛА», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Теперь «СиЛА» будет выполнять авиарейсы два раза в неделю по понедельникам и пятницам на 17-местном Ан-28. Цена билета составляет 2 тыс. руб. Продолжительность полета – полтора часа.

«По поручению главы региона проведена большая подготовительная работа – восстановлена взлетно-посадочная площадка бывшего кедровского аэропорта и обеспечена техническая готовность к организации регулярных авиаперевозок», - говорится в сообщении на официальном интернет-портале обладминистрации.

Город Кедровый с населением примерно 2 тыс. человек расположен в 480 км к западу от Томска. Воздушное сообщение с ним было прекращено в 2006 году.

В Томской области действует региональная программа развития внутрирегионального авиасообщения. В 2017 году был возобновлен рейс Томск – Каргасок. Ранее вице-губернатор по промышленной политике Игорь Шатурный говорил о возможности организации рейсов в Парабель и Колпашево.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области