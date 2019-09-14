Капустная моль поедает томский рапс

Капустная моль угрожает посевам рапса в Томской области. Это заставило областные власти ввести в двух районах режим чрезвычайной ситуации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Причиной роста опасности стало переувлажнения почвы. Оно воспрепятствовало обработке посевов против вредителей. Режим ЧС введен в Кожевниковском и Кривошеинском районах, рапс поражен на площади 780 га. Хозяйства, по данным властей региона, понесли убыток в размере свыше 30 млн руб.

«Глава региона поручил департаменту по социально-экономическому развитию села организовать непрерывный контроль за состоянием культур, а главам Кожевниковского и Кривошеинского районов – создать оперативные штабы по уточнению материального ущерба от чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении на официальном интернет-портале администрации Томской области.

Как писали Sibnovosti.ru, в сибирских регионах рапсу уделяют все больше внимания. В том числе, как экспортной культуре. Урожайность рапса в Томской области составляет 15-17 ц/га. В ряде хозяйств она достигает 29 ц/га. В январе этого года ООО «Межениновская птицефабрика» ввело в эксплуатацию под Томском первую очередь завода по переработке рапса.

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