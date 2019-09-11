Между Томском и Парабелью готовятся восстановить авиасообщение

В Томской области может быть восстановлено авиасообщение между Томском и населенными пунктами Парабель и Колпашево. О планах региональных властей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В Парабели совместно с местной администрацией сейчас проводим опрос. Если у жителей есть необходимость в таком рейсе, то он будет запущен. В селе есть взлетно-посадочная полоса, причем, по словам авиаторов, она лучшая по сохранности по сравнению с другими ВПП на территории региона», - рассказал информагентству «Интерфакс-Сибирь» вице-губернатор Игорь Шатурный.

По его данным, полеты в Колпашево могут быть организованы в более дальней перспективе. Там ВПП нуждается в ремонте, поскольку повреждена корневыми системами деревьев.

Парабель с населением около 6 тыс. человек и 400-летней историей находится в центральной части Томской области. Расстояние от села до Томска по прямой составляет 320 км. Город Колпашево с населением 23,2 тыс. человек расположен в 270 км к северо-западу от областного центра. В настоящее время кратчайшую дорогу из Колпашево в Томск обеспечивает паромная переправа через Обь протяженностью около 900 м.

Фото: страница Парабельского района в соцсети Facebook