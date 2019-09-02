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Стал известен проектировщик реконструкции аэровокзала в Томске

Главная Экономика
Томск
18:23 2 Сентября 2019
аэропорт, реконструкция, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «Ассманн Бератен+Планен» признано победителем конкурса на право создания проекта реконструкции томского аэропорта им. Камова. Итоги конкурса размещены в единой информационной системе в сфере закупок, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Официальное наименование контракта – «Выполнение работ по проектированию объекта: «Строительство Нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международного аэропорта Томск». Всего на участие в конкурсе было подано пять заявок. При их оценке учитывалась не только предложенная цена контракта, но и еще ряд критериев – квалификация и деловая репутация претендента, проработанность технического предложения. При начальной цене контракта в 75 млн руб. московская компания «Ассманн Бератен+Планен», которая выступила в консорциуме с санкт-петербургским АО ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект», предложила 57,75 млн руб.   

ООО «Ассманн Бератен+Планен» входит в ABP Group. По данным информагентства «Интерфакс», в России компания принимала участие, в частности, в проектировании терминалов E и C аэропорта московского аэропорта Шереметьево. В ноябре прошлого года «Ассманн Бератен+Планен» выиграла конкурс на право проектирования реконструкции аэропорта Рощино в Тюмени.

Как писали Sibnovosti.ru, реконструкцию здания ООО «Аэропорт Томск» и холдинг «Новапорт», в состав которого входит томское предприятие, предполагают начать в следующем году. Они направят на эти работы 2 млрд руб. Площадь аэровокзала увеличится на 5 тыс. кв. м.

Фото: сайт аэропорта «Томск» им. Камова

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