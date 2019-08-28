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В Томске пройдет международная конференция по сварке

Главная Экономика
Томск
14:20 28 Августа 2019
конференция, промышленность, производство
Автор: Sibnovosti.ru
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Институт физики прочности и материаловедения СО РАН с 3 по 7 сентября проведет международную конференцию «Сварка в России – 2019: Современное состояние и перспективы», сообщает «Радио Сибирь».

Специалисты обсудят разработку нового класса материалов, создание техники для использования при экстремальных нагрузках и низких температурах Крайнего Севера и Арктики. Также будут затронуты темы создания нового поколения сварочного оборудования и инновационных технологий монтажа и ремонта.

Участниками форума станут специалисты из шести стран мир. В его работе также примут участие компании: «Газпром», «Объединенная судостроительная корпорация», «Транснефть», «Транс-маш-холдинг» и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

Фото Yandex.ru

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