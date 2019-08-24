С уборкой томского урожая справляются без комбайнеров

Беспилотный комбайн Acros 585 успешно прошел эксперимент по уборке урожая зерновых в Томской области. Это первый в мире беспилотный комбайн, для управления которым не требуется спутниковая связь, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Эксперимент прошел в окрестностях села Карбышево. Тестовая уборка яровой пшеницы проводится на площади 120 га.

«Acros 585 оснащен системой AgroPilot, созданной на базе технологий технического зрения с элементами искусственного интеллекта. AgroPilot объединяет весь функционал систем управления и автовождения…», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Томской области.

О том, что беспилотные комбайны будут участвовать в уборке томского урожая, вице-губернатор Андрей Антонов сообщил в мае этого года. Несколько агропромышленных компаний подписали соответствующее соглашение с ГК Cognitive Technologies. В пилотном проекте принимают участие ООО «Агро», ООО «Сибирское молоко», ООО «Агрохолдинг «Томский» и СПК «Межениновский».

По словам томского губернатора Сергея Жвачкина, следующими этапами пилотного проекта станет тестирование беспилотников в посевной кампании и при обработке земли.

Фото: официальный интернет-портал Томской области