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Проект транспортной развязки в Томске получил еще 560 млн рублей

Главная Экономика
Томск
15:19 19 Августа 2019
строительство, дорога, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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Томская область получила из федерального бюджета еще 560 млн руб. на строительство двухуровневой транспортной развязки с железной дорогой Тайга – Томск. Работы ведутся с 2017 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информацию о новой сумме, предназначенной на строительство объекта, распространила пресс-служба администрации региона. Она ссылается на распоряжение правительства РФ, касающееся распределения трансфертов по федеральной программе «Развитие транспортной системы».

«На масштабный проект по разгрузке южного транспортного узла областного центра в 2017 и 2018 годах Томская область получила из федерального бюджета 400 млн руб. В этом году правительство выделило 200 млн руб. в апреле, и вот теперь еще 560 млн руб.», - процитировал официальный интернет-портал обладминистрации вице-губернатора Игоря Шатурного.

Транспортный узел в районе площади Южной в Томске объединяет переезд на 76-м км железной дороги Тайга – Томск, четыре городские улицы, а также Богашевский и Коларовский тракты. По данным региональных властей, до конца года с правой стороны от Богашевского тракта по направлению в аэропорт Богашёво должны быть оборудованы шесть полос для транспорта протяженностью 1,3 км. Генеральный подрядчик – ГУП «Областное ДРСУ».

Фото: pixabay.com

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