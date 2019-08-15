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Томский регоператор ТКО взял кредит и купил технику

Главная Экономика
Томск
19:30 15 Августа 2019
кредиты, мусор, оператор
Автор: Sibnovosti.ru
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Региональный оператор в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Томске УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» (САХ) получил банковский кредит в 50 млн руб. Средства понадобились для расчета с подрядчиками, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Предприятие только запустилось. Мы видим статистику по стране, что первые три месяца платежи как населения, так и юридических лиц составляют 30% от начисленного, а подрядчикам нужно платить. Я не хочу допустить ситуацию, как в Новосибирске, где регоператор должен подрядчикам 1,2 млрд руб., и ситуация близка, мягко говоря, к сложной. Поэтому, просчитывая наперед, я взял кредит», - пояснил сайту Vtomske.ru представитель предприятия Михаил Курилов.

Напомним, «мусорная» реформа стартовала в Томске 1 июля. Спустя месяц за ошибки в ее реализации мэр Иван Кляйн отправил в отставку и. о. директора САХ Алексея Скулкина. Сегодня ход реформы рассмотрел комитет городского хозяйства муниципального парламента.

Кроме того, САХ закупило новые мусоровозы и бульдозер. На покупку техники из областного бюджета были выделены 58 млн руб. Об этом сегодня на заседании комитета по городскому хозяйству думы сообщил вице-мэр Вячеслав Черноус.

«Это мусоровозы, это один бульдозер «Четра» (он уже прибыл), и один ломовоз, предназначенный для сбора крупногабаритного мусора. На сегодняшний день пока что это остается не до конца решенной проблемой. … Региональный оператор и его субподрядчик на сегодняшний день один раз в неделю вывозит крупногабаритный мусор. Однако мы сталкиваемся с ситуацией, видим, что на некоторых территориях это надо делать чаще, то есть два раза в неделю. Для этого как раз и была приобретена дополнительная машина», - сказал чиновник в эфире «Радио Сибирь».

Техника поступит в Томск до октября.

Фото: страница администрации Томска в соцсети «ВКонтакте»

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