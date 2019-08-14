Томский губернатор предложил мораторий на продажу земли у «Северного парка»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин предложил ввести мораторий на продажу земли в левобережной части Томска вокруг микрорайона «Северный парк». Об инициативе главы региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Мораторий предложено ввести для того, чтобы разместить на этой территории ряд социальных объектов. В их числе, межвузовского студенческого кампуса. Об этом Сергей Жвачкин сказал в ходе совещания, которое он провел в «Северном парке». Для развития территории требуется порядка 100 га. Данная мера позволит сдержать рост цен на земельные участки, сообщает служба информации «Радио Сибирь».

Как писали Sibnovosti.ru, соглашение о строительстве кампуса власти региона подписали с министерством науки и высшего образования России и госкорпорацией ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019). Он состоялся в начале июня. Спустя неделю Сергей Жвачкин объявил о том, что стройка развернется в левобережной части областного центра. Предполагается, что здесь будет проживать 20 тыс. человек.

«Северный парк» расположен в полутора километрах от коммунального моста через Томь при движении по Шегарскому тракту в сторону поселка Тимирязево. К территории микрорайона примыкают озера Тояновское и Шучье.

Фото: сайт микрорайона «Северный парк»