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Реконструкцией «взлетки» томского аэропорта займется «Строительное управление ТДСК»

Главная Экономика
Томск
19:23 13 Августа 2019
аэропорт, реконструкция, управление
Автор: Sibnovosti.ru
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ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании» получило контракт на реконструкцию томского аэропортового комплекса. Об итогах процедуры госзакупки сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Строительное управление Томской домостроительной компании» оказалось единственным претендентом на этот лот, следует из итогового протокола. Контракт будет заключен по начальной цене 2,8 млрд руб. ЗАО является дочерней компанией крупнейшего застройщика Томской области – ОАО ТДСК. Реконструкция взлетно-посадочной полосы томского аэропорта им. Камова продлится до сентября 2022 года.

Как сообщали Sibnovosti.ru, реконструкция здания томского аэропорта начнется в следующем году. В общей сложности планируется увеличение площадей на 5 тыс. кв. м. ООО «Аэропорт Томск» и холдинг «Новапорт», в состав которого входит томское предприятие, направят на эти работы 2 млрд руб.

Фото: сайт ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»

 

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