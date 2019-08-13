Томскую рыбу готовят к экспорту

Экспорт томской рыбной продукции может начаться в 2022 году. В настоящее время она выпускается только для внутреннего потребления в области и для вывоза в ряд российских регионов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Планы на экспорт связаны со строительством рыбозаводов.

«Два завода строятся, которые высокотехнологичны, уже с большим уровнем ассортимента, с упаковкой долгого срока хранения. Именно с учетом новых технологий и новой упаковки будет возможен экспортный вариант. У нас экологически чистый природный ресурс, все это уже забрендировано и Казахстан - ближайший потребитель этой продукции», - сказал ТАСС глава департамента охотничьего и рыбного хозяйства администрации Томской области Виктор Сиротин.

По его словам, рыбоконсервный завод в Александровском районе и рыбоперерабатывающий в Предтеченске должны быть достроены до конца этого года. До 2022 года их предполагается вывести на плановые мощности – до 3 тыс. т продукции в Предтеченске и до 6 тыс. банок рыбных консервов на александровском заводе.

Промысловые запасы водных биоресурсов Средней Оби в значительной степени связаны с мощной пойменной системой и составляют, по предварительным оценкам, не менее 10-­12 тыс. т в год, говорится в справке о состоянии рыбохозяйственного комплекса Томской области.

Фото: сайт департамента охотничьего и рыбного хозяйства администрации Томской области