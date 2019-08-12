12 августа
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Томская «Сибспецпроектреставрация» расплатилась с кредиторами

Главная Экономика
Томск
16:29 12 Августа 2019
реставрация, банкротство , суд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Томское АО «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация» (ССПР) вышло из банкротства. Институту удалось расплатиться с кредиторами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Арбитраж Томской области прекратил конкурсное производство в ССПР. Судебное решение было изготовлено в полном объеме в конце минувшей недели. В Сибирском федеральном округе ССПР является единственной специализированной организацией по разработке научно-проектной документации, предназначенной для сохранения объектов культурного наследия.

Как сообщали Sibnovosti.ru, процедура наблюдения была введена в институте летом 2018 года по иску межрайонной инспекции №7 Федеральной налоговой службы по Томской области. В феврале 2019-го дело дошло до конкурсного производства. В решении арбитража говорится, что все требования кредиторов погасил Артур Беседин. Он заплатил кредиторам 74,9 млн руб.

Единственным учредителем ССПР в ЕГРЮЛ указано Росимущество. В собственности института находится здание и земельный участок на берегу реки Ушайки. Стоимость этой недвижимости превышает 53 млн руб., говорится в отчете ООО «Институт оценки», датированном февралем 2019 года.

Фото: отчет ООО «Институт оценки» об оценке имущества АО «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Томска: ТОСЭР в Томской области начнет с нестандартного оборудования

ТОСЭР в Томской области начнет с нестандартного оборудования

9 Августа 2019 г.
Первым резидентом «Северска» стала НПК ВАБ-70
Новости Томска: Мэрия Томска заменила руководителя «мусорного» регоператора

Мэрия Томска заменила руководителя «мусорного» регоператора

7 Августа 2019 г.
Новым директором УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» (САХ) назначен Евгений Жигайлов
Новости Томска: Для томского месторождения нефти создали цифрового двойника

Для томского месторождения нефти создали цифрового двойника

2 Августа 2019 г.
«Газпром нефть» опробовала санкт-петербургский вычислительный кластер
Новости Томска: В Томске нашли виновных в провале старта «мусорной» реформы

В Томске нашли виновных в провале старта «мусорной» реформы

1 Августа 2019 г.
Уволен руководитель регионального оператора в сфере обращения с ТКО
Новости Томска: Томичи ожидают хороший урожай кедрового ореха

Томичи ожидают хороший урожай кедрового ореха

23 Июля 2019 г.
Помогло не жаркое лето
Новости Томска: Томское оборудование для поиска людей за преградами выходит на китайский рынок

Томское оборудование для поиска людей за преградами выходит на китайский рынок

17 Июля 2019 г.
«Радиовидение» ТГУ подписало соглашение с двумя фирмами КНР
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: В Томске суд рассмотрит дело о хищении у дольщиков более 150 млн рублей

В Томске суд рассмотрит дело о хищении у дольщиков более 150 млн рублей

9 Августа 2019 г.
Заместитель областного прокурора утвердил обвинительное заключение
Новости Томска: Томская область вошла в топ-20 самых театральных регионов России

Томская область вошла в топ-20 самых театральных регионов России

12 Августа 2019 г.
Томская область получила 15-е место из 20-ти.
Новости Томска: Центр Томск меняет заборы на живые изгороди

Центр Томск меняет заборы на живые изгороди

7 Августа 2019 г.
Решено отказаться от заборов на проспекте Ленина
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356