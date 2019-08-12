Томская «Сибспецпроектреставрация» расплатилась с кредиторами

Томское АО «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация» (ССПР) вышло из банкротства. Институту удалось расплатиться с кредиторами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Арбитраж Томской области прекратил конкурсное производство в ССПР. Судебное решение было изготовлено в полном объеме в конце минувшей недели. В Сибирском федеральном округе ССПР является единственной специализированной организацией по разработке научно-проектной документации, предназначенной для сохранения объектов культурного наследия.

Как сообщали Sibnovosti.ru, процедура наблюдения была введена в институте летом 2018 года по иску межрайонной инспекции №7 Федеральной налоговой службы по Томской области. В феврале 2019-го дело дошло до конкурсного производства. В решении арбитража говорится, что все требования кредиторов погасил Артур Беседин. Он заплатил кредиторам 74,9 млн руб.

Единственным учредителем ССПР в ЕГРЮЛ указано Росимущество. В собственности института находится здание и земельный участок на берегу реки Ушайки. Стоимость этой недвижимости превышает 53 млн руб., говорится в отчете ООО «Институт оценки», датированном февралем 2019 года.

Фото: отчет ООО «Институт оценки» об оценке имущества АО «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация»