ТОСЭР в Томской области начнет с нестандартного оборудования

ООО НПК ВАБ-70 стало первым зарегистрированным резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Северск» в Томской области. ТОСЭР была создана в феврале этого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ВАБ-70 предстоит реализовать проект по производству нестандартного оборудования для атомной энергии, АЭС, оборонно-промышленного комплекса и нефтегазовой отрасли. По данным официального интернет-портала администрации Томской области, объем инвестиций составит около 250 млн руб.

«На сегодняшний день заявки для получения статуса резидента ТОР «Северск» подали две компании, ведется работа с еще 13 потенциальными резидентами», - привел портал комментарий вице-губернатора Андрея Антонова.

По данным ЕГРЮЛ, ООО НПК ВАБ-70 было создано в Северске в 2013 году. Его учредителями указано несколько физических лиц. В 2017 году АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в состав топливной компании «Росатома» ТВЭЛ) сообщало о том, что в ВАБ-70 по соглашению сторон трудоустроены часть сотрудников «дочки» СХК – ООО «СибРегионПромсервис».

ТОСЭР «Северск» размещается на площади 135 га.

Фото: сайт администрации ЗАТО Северск