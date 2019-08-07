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Мэрия Томска заменила руководителя «мусорного» регоператора

Главная Экономика
Томск
12:14 7 Августа 2019
назначение, мусор, реформа
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым директором УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» (САХ) назначен Евгений Жигайлов. Муниципальное предприятие является региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Томске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Евгений Жигайлов указан в качестве директора предприятия в различных базах данных юрлиц с 6 августа 2019 года. По данным ЕГРЮЛ, он является также учредителем и директором ООО «Партнер». Это компания, созданная в 2017 году в Первомайском районе Томской области, занимается строительством дорог, зданий и инженерных коммуникаций.  

«У него уже есть опыт работы на этом предприятии (САХ). Он был сначала начальником отдела, затем заместителем директора – занимался логистикой по вывозу мусора и благоустройством. Заместитель директора по обращению с ТКО Михаил Курилов занимать директорское кресло отказался, решил сначала набраться опыта на своем месте. А дальше будем смотреть», - рассказал информагентству «РИА Томск» вице-мэр Вячеслав Черноус.

Как писали Sibnovosti.ru, предыдущий руководитель САХ Алексея Скулкин был уволен в связи с провалом начала «мусорной» реформы в Томске. В первые дни после ее старта 1 июля в городе остро не хватало мусорных контейнеров.

Фото: муниципальный портал Томска

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