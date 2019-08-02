Для томского месторождения нефти создали цифрового двойника

«Газпром нефть» опробовала сформированный в компании вычислительный кластер на создании цифрового двойника Шингинского месторождения в Томской области. Кластер работает в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным компании, создание таких цифровых двойников позволяет увеличить эффективность разработки нефтяных месторождений. В ходе пилотного проекта с Шингинским и Вынгаяхинским (Ямало-Ненецкий автономный округ) месторождениями суперкомпьютер показал производительность на уровне не менее 16 ТФлопс (16 трлн операций в секунду). Это сопоставимо с работой 160 обычных компьютеров.

«Новая распределенная система вычислений способна обрабатывать свыше 100 Гбит в секунду, что позволяет до пяти раз ускорить процесс цифрового моделирования», - отметили в «Газпром нефти».

Шингинское месторождение было открыто в 1971 году. Его разработкой занимается ООО «Газпромнефть-Восток» - совместное предприятие ПАО «Газпром нефть», Mubadala Petroleum и Российского фонда прямых инвестиций.

Фото: сайт «Газпром нефть»