2 августа
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Для томского месторождения нефти создали цифрового двойника

Главная Экономика
Томск
17:03 2 Августа 2019
нефть, компьютер, пилот
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

«Газпром нефть» опробовала сформированный в компании вычислительный кластер на создании цифрового двойника Шингинского месторождения в Томской области. Кластер работает в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным компании, создание таких цифровых двойников позволяет увеличить эффективность разработки нефтяных месторождений. В ходе пилотного проекта с Шингинским и Вынгаяхинским (Ямало-Ненецкий автономный округ) месторождениями суперкомпьютер показал производительность на уровне не менее 16 ТФлопс (16 трлн операций в секунду). Это сопоставимо с работой 160 обычных компьютеров.

«Новая распределенная система вычислений способна обрабатывать свыше 100 Гбит в секунду, что позволяет до пяти раз ускорить процесс цифрового моделирования», - отметили в «Газпром нефти».

Шингинское месторождение было открыто в 1971 году. Его разработкой занимается ООО «Газпромнефть-Восток» - совместное предприятие ПАО «Газпром нефть», Mubadala Petroleum и Российского фонда прямых инвестиций.

Фото: сайт «Газпром нефть»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Томска: В Томске нашли виновных в провале старта «мусорной» реформы

В Томске нашли виновных в провале старта «мусорной» реформы

1 Августа 2019 г.
Уволен руководитель регионального оператора в сфере обращения с ТКО
Новости Томска: Томичи ожидают хороший урожай кедрового ореха

Томичи ожидают хороший урожай кедрового ореха

23 Июля 2019 г.
Помогло не жаркое лето
Новости Томска: Томское оборудование для поиска людей за преградами выходит на китайский рынок

Томское оборудование для поиска людей за преградами выходит на китайский рынок

17 Июля 2019 г.
«Радиовидение» ТГУ подписало соглашение с двумя фирмами КНР
Новости Томска: Изменение правил в жилищном строительстве обвалило показатели в Томской области

Изменение правил в жилищном строительстве обвалило показатели в Томской области

15 Июля 2019 г.
В первом полугодии в регионе введено в строй менее 100 тыс. кв. метров
Новости Томска: На вывоз томского мусора вызвали подмогу

На вывоз томского мусора вызвали подмогу

15 Июля 2019 г.
Эту работу будут выполнять еще несколько компаний
Новости Томска: В Томске возникла проблема с разделением мусора

В Томске возникла проблема с разделением мусора

12 Июля 2019 г.
Отсортированный мусор больше не могут возить в соседний Северск
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Самолет Бе-200 начал тушить тайгу в Красноярском крае

Самолет Бе-200 начал тушить тайгу в Красноярском крае

31 Июля 2019 г.
Летчики работают в труднодоступных районах
Новости Томска: В Томской области начинается охота на медведей

В Томской области начинается охота на медведей

31 Июля 2019 г.
В этом сезоне разрешен отстрел 944 животных
Новости Томска: Лесной отраслью Томской области будет руководить Артем Конев

Лесной отраслью Томской области будет руководить Артем Конев

1 Августа 2019 г.
Губернатор Сергей Жвачкин дал ему 100 дней на то, чтобы войти в курс дела
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356