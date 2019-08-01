В Томске нашли виновных в провале старта «мусорной» реформы

Отправлен в отставку и. о. директора УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» (САХ) Алексей Скулкин. На территории города предприятие является региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О своем кадровом решении мэр Иван Кляйн сообщил сайту Vtomske.ru. Его причиной стали проблемы с вывозом мусора в областном центре, возникшие с началом «мусорной» реформы.

Как писали Sibnovosti.ru, реформа в городе стартовала в начале июля. График вывоза мусора и состояние контейнерных площадок вызвали критику со стороны томичей. Губернатор Сергей Жвачкин, разделивший это негодование, отправил в отставку начальника областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Романа Мазура и потребовал от Ивана Кляйна также наказать виновных.

«Очевидно, что были допущены просчеты, которые привели к тому, что своевременно не были закуплены необходимые контейнеры и техника для регионального оператора. Я создал комиссию, которая определит виновных и вынесет им наказание. Но для нас сейчас главное не это. Главное – навести порядок с вывозом ТКО», - заявлял ранее мэр.

Отставкой руководителя САХ дело не ограничилось. По словам мэра, за допущенные ошибки выговоры получили его заместитель Вячеслав Черноус и начальник департамента благоустройства и дорожной деятельности Сергей Аушев. Замечания сделаны главам четырех районов.

Фото: официальный портал Томска