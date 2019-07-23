Томичи ожидают хороший урожай кедрового ореха

Урожай кедрового ореха в Томской области в этом году может оказаться лучшим за последние пять лет. Такой прогноз дали в региональном департаменте лесного хозяйства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Оптимистический прогноз позволили дать благоприятные климатические условия.

«В этом году у нас за последние, наверное, пять лет урожайность выше среднего. Очень хорошая завязь, нам погодные условия благоволят. Это не жаркое лето, влажное лето…», - сказал в эфире «Радио Сибирь» заместитель начальника департамента Роман Смалев.

Сбор кедровой шишки в южной части Томской области официально стартует 25 августа. При этом сбивать шишки с веток категорически запрещено. За незаконный сбор физическим лицам грозит штраф в размере до 1 тыс. руб.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в Томской области в сфере сбора дикоросов работает около 70 компаний. В 2016 году в Томской области было заготовлено 4,2 тыс. т кедрового ореха. В 2017-м из-за неурожая – всего немногим более 500 т.

Фото: сайт департамента лесного хозяйства Томской области