23 июля
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Томичи ожидают хороший урожай кедрового ореха

Главная Экономика
Томск
11:15 23 Июля 2019
прогноз, сборы, лето
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Урожай кедрового ореха в Томской области в этом году может оказаться лучшим за последние пять лет. Такой прогноз дали в региональном департаменте лесного хозяйства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Оптимистический прогноз позволили дать благоприятные климатические условия.

«В этом году у нас за последние, наверное, пять лет урожайность выше среднего. Очень хорошая завязь, нам погодные условия благоволят. Это не жаркое лето, влажное лето…», - сказал в эфире «Радио Сибирь» заместитель начальника департамента Роман Смалев.

Сбор кедровой шишки в южной части Томской области официально стартует 25 августа. При этом сбивать шишки с веток категорически запрещено. За незаконный сбор физическим лицам грозит штраф в размере до 1 тыс. руб.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в Томской области в сфере сбора дикоросов работает около 70 компаний. В 2016 году в Томской области было заготовлено 4,2 тыс. т кедрового ореха. В 2017-м из-за неурожая – всего немногим более 500 т.

Фото: сайт департамента лесного хозяйства Томской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Томска: Томское оборудование для поиска людей за преградами выходит на китайский рынок

Томское оборудование для поиска людей за преградами выходит на китайский рынок

17 Июля 2019 г.
«Радиовидение» ТГУ подписало соглашение с двумя фирмами КНР
Новости Томска: Изменение правил в жилищном строительстве обвалило показатели в Томской области

Изменение правил в жилищном строительстве обвалило показатели в Томской области

15 Июля 2019 г.
В первом полугодии в регионе введено в строй менее 100 тыс. кв. метров
Новости Томска: На вывоз томского мусора вызвали подмогу

На вывоз томского мусора вызвали подмогу

15 Июля 2019 г.
Эту работу будут выполнять еще несколько компаний
Новости Томска: В Томске возникла проблема с разделением мусора

В Томске возникла проблема с разделением мусора

12 Июля 2019 г.
Отсортированный мусор больше не могут возить в соседний Северск
Новости Томска: В Томске рассчитывают на скоростное железнодорожное сообщение с Новосибирском

В Томске рассчитывают на скоростное железнодорожное сообщение с Новосибирском

9 Июля 2019 г.
Власти Томской области и Томска подписали новое соглашение с ОАО РЖД
Новости Томска: В Томске чиновников увольняют за провал начала «мусорной» реформы

В Томске чиновников увольняют за провал начала «мусорной» реформы

9 Июля 2019 г.
Первым отправили в отставку начальника областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томский студент разработал проект по трансформации пластиковых отходов в чернила для 3D-печати

Томский студент разработал проект по трансформации пластиковых отходов в чернила для 3D-печати

22 Июля 2019 г.
Техника трансформирует полиэтилен и другие виды пластика в сырье для 3D-печати.
Новости Томска: В Томске создают порошки для 3D-печати «без брызг»

В Томске создают порошки для 3D-печати «без брызг»

18 Июля 2019 г.
Ученые разрабатывают их на основе титана и алюминия с добавлением упрочняющих частиц.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356