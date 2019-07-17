Томское оборудование для поиска людей за преградами выходит на китайский рынок

Малое инновационное предприятие «Радиовидение» при Томском государственном университете будет продвигать на рынок КНР свои устройства и системы радиовидения. Соответствующее соглашение подписано с китайскими партнерами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соглашение было заключено в ходе завершившейся недели предпринимательства в Китае. Партнерами, по данным сайта вуза, стали компании TusCI Technology Co.,Ltd и Smart Sea.

В Китае «Радиовидение» представило томограф «Радиодозор-М». Он способен определять местоположение и траекторию движения людей, их количество за железобетонными или кирпичными стенами. Перемещение и дыхание анализируются с использованием сверхширокополосного излучения. «Радиодозор-М» можно применять, например, при поиске под завалами.

Фото: Раиль Сатаров/сайт Томского государственного университета