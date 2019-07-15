Изменение правил в жилищном строительстве обвалило показатели в Томской области

Переход на проектное финансирование радикально снизил объем сданного жилья в Томской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Об этом говорят итоги работы отрасли в первом полугодии 2019 года.

По данным Томскстата, за первые шесть месяцев томские застройщики сдали в эксплуатацию всего 96,1 тыс. кв. м жилья. Это лишь 39,1% к показателю аналогичного периода прошлого года.

«Крупные застройщики отказались от привлечения денежных средств граждан, как участников долевого строительства и перешли на продажу готового жилья. В 2019 году не появилось ни одного нового объекта долевого строительства», - пояснили информагентству «Интерфакс-Сибирь» в областном департаменте архитектуры и строительства.

Напомним, согласно изменениям в №214-ФЗ с 1 июля 2019 года застройщики обязаны привлекать денежные средства граждан для долевого строительстве жилья с использованием таких счетов.

В 2018 году в Томской области было введено в эксплуатацию 437 тыс. кв. м жилья. К 2024 году должно строиться 723 тыс. кв. м в год, говорилось в марте на совещании, которое провел вице-губернатор Евгений Паршуто.

Далеко не во всех регионах новации в строительной сфере привели к подобному падению. Так, в Новосибирской области в первом полугодии 2019 года было сдано 655 тыс. кв. м жилья (плюс 4,8% к уровню января-июня 2018-го).

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