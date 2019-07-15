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На вывоз томского мусора вызвали подмогу

Главная Экономика
Томск
11:49 15 Июля 2019
вывоз, мэр, мусор
Автор: Sibnovosti.ru
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Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Томске потребовал привлечения дополнительных сил. Число субподрядчиков пришлось увеличить, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О том, что в вывозе томского будет участвовать еще ряд компаний, представитель регоператора по обращению с ТКО сказал мэру Ивану Кляйну. По данным официального портала Томска, глава города совершил объезд площадок для сбора мусора в минувшие выходные. Среди новых компаний были названы «Жилсервис» «Томская домостроительная компания», профильная структура ритейлера «Лама, регоператор на территории соседнего Северска «АБФ Система» и ЖЭУ-4.

Напомним, регоператором на территории областного центра является УМП «Спецавтохозяйство г. Томска». Ранее это предприятие отобрало «АБФ Логистик» в качестве единственного подрядчика.

«Объезд показал, что ситуация входит в нормальное русло. Количество звонков на «горячую линию» регоператора за эту неделю сократилось почти в пять раз (с 900 до 200 в сутки) … Тем не менее, расслабляться еще рано. Еще много вопросов по отладке графика вывоза мусора региональным оператором, приобретению и установке новых контейнеров, по заключению договоров на вывоз мусора из частного сектора, от юридических лиц», - подвел итоги объезда Иван Кляйн.

Фото: официальный портал Томска

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