В Томске возникла проблема с разделением мусора

Реализация «мусорной» реформы в Томске привела к появлению еще одной проблемы. Она значительно сократила возможность для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Компания «АБФ Логистик», занимающаяся вывозом ТКО в областном центре, больше не может отправлять отсортированный мусор на мусоросортировочный комплекс в городе-спутнике Северске. Дело в том, что Северск находится в другой территориальной зоне обращения с ТКО. В связи с этим, как сообщает сайт Vtomske.ru, «АБФ Логистик» убирает с площадок привычные оранжевые сетки для раздельного сбора отходов.

В Томске региональным оператором по обращению с ТКО является УМП «Спецавтохозяйство г. Томска». «АБФ Логистик» - единственный подрядчик регоператора. В Северске же статус регоператора принадлежит компании «АБФ Система».

Как сообщали Sibnovosti.ru, Томск, где реформа стартовала в начале этого месяца, испытывает нехватку мусорных контейнеров. По данным мэра Ивана Кляйна, муниципалитету необходимо еще 2,5 тыс. штук.

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