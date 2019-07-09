В Томске рассчитывают на скоростное железнодорожное сообщение с Новосибирском

Руководство Томской области ведет переговоры с ОАО РЖД о возможности скоростного железнодорожного сообщения между Томском и новосибирским аэропортом Толмачёво. О планах руководства региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О предмете переговоров губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил сегодня в ходе церемонии подписания соглашения областных властей, мэрии Томска и РЖД о взаимодействии и сотрудничестве на 2019-2024 годы.

«Глава региона отметил, что рассматривает с руководством РЖД возможность скоростного сообщения с международным аэропортом Толмачёво в Новосибирске, строительство железнодорожной ветки к томскому индустриальному парку и перенос железной дороги из центра Томска за городской периметр», - говорится в пресс-релизе областной администрации.

Из ответов губернатора на вопросы журналистов после церемонии подписания следует, что речь идет о возможном запуске «Ласточки» между Томском и Новосибирском. В настоящее время пассажирский поезд идет из Новосибирска в Томск более четырех часов.

От ОАО РЖД подпись под документом поставил начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александр Грицай. В сообщении ЗСЖД говорится, что в новом пятилетнем соглашении «традиционно намечено сотрудничество в вопросах сохранения пригородных железнодорожных маршрутов на территории региона и консолидированное развитие транспортной системы Томской области».

Как сообщали Sibnovosti.ru, в апреле этого года врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин обсуждал с Александром Грицаем возможность строительства железной дороги от города Бийска в Алтайском крае до Горно-Алтайска.

Фото: сайт Западно-Сибирской железной дороги