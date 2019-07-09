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В Томске чиновников увольняют за провал начала «мусорной» реформы

Главная Экономика
Томск
10:59 9 Июля 2019
губернатор, реформа, мусор
Автор: Sibnovosti.ru
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Томский губернатор Сергей Жвачкин сделал первые кадровые выводы из хода реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Томске. В отставку отправлен начальник областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Мазур, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.  

Об оргвыводах стало известно по итогам совещания, которое провел глава региона. Он высказал недовольство ходом реформы в Томске. Судя по его выступлению, одной отставкой дело не ограничится. Во всяком случае, поручение наказать виновных дано мэру Ивану Кляйну.

«Областной центр оказался не готов к старту реформы, и никаких объяснений этому я не принимаю. Я полностью разделяю возмущение томичей, особенно – жителей Октябрьского района, многие из которых пострадали в результате недоработки чиновников. Виновные в срыве реформы должны быть наказаны, но главное – в кратчайшие сроки должна быть создана система вывоза отходов, разработана «дорожная карта» с указанием сроков строительства объектов разделения мусора, оборудования полигонов», - заявил губернатор.

Сергей Жвачкин не первый раз выступает с критикой реализации «мусорной» реформы. Напомним, на совещании в марте он раскритиковал высокие тарифы на обращение с ТКО и потребовал их снизить.

В конце июня компания «Сорнет» (крупный оператор по сбору и транспортированию ТКО в Томске) объявила о том, что в связи с началом работы регоператора «все действующие ранее договоры на обращение с твердыми коммунальными отходами, заключенные с нашей организацией прекращают свое действие 01.07.2019 г.». После этого регоператор – УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» – в срочном порядке приступил к замене контейнеров «Сорнет» на свои.

«Пока город не будет приведен в порядок все муниципальные службы, которые в этом задействованы, и регоператор будут работать в круглосуточном режиме. Я уже принес извинения томичам за недоработки своих подчиненных. И установил ежедневный контроль за работой регоператора и теми проблемными адресами, которые возникают в обращениях томичей», - заявил вчера Иван Кляйн.

Фото: официальный портал Томска

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