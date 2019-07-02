Томский аэропорт получит 1,8 га

Для реконструкции томского аэропорта в собственность Российской Федерации будет выкуплено 11 земельных участков. О предстоящих сделках сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решение о выкупе приняла Росавиация. Соответствующий приказ ведомства датирован 27 июня 2019 года. В качестве покупателя выступит ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

В документе речь идет о земельных участках на территории поселка Аэропорт Мирнинского сельского поселения. Их общая площадь составляет 1,8 га. Сроки выкупа в приказе не указаны.

Как писали Sibnovosti.ru, реконструкция здания томского аэропорта им. Камова начнется в следующем году. В общей сложности планируется увеличение площадей на 5 тыс. кв. м. ООО «Аэропорт Томск» и холдинг «Новапорт», в состав которого входит томское предприятие, направят на эти работы 2 млрд руб. Кроме того, предстоит реконструкция взлетно-посадочной полосы.

Фото: сайт ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»