В Томске регоператор заменит контейнеры компании «Сорнет»

УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» (САХ) к установит в городе 1,2 тыс. мусорных контейнеров. Они должны заменить контейнеры ООО «Сорнет», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ситуацию с вывозом мусора в Томске сегодня обсудили на совещании, которое провел вице-мэр по благоустройству Вячеслав Черноус.

«Одна из частных компаний по сбору и вывозу мусора «Сорнет» в выходные нарушила не только действующие правила благоустройства, но и свои договорные обязательства до 1 июля. Накануне с представителями этой компании была достигнута договоренность о том, что сегодня они наведут порядок на обслуживаемых площадках и к вечеру смогут забрать свои контейнеры, которых в городе около 1 200. «Спецавтохозяйство» готово выставить на их место свои контейнеры и бункеры», - процитировал чиновника официальный портал Томска.

Как сообщали Sibnovosti.ru, САХ является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Томске. Тариф на соответствующие услуги компании был установлен в начале июня. По данным томской мэрии, САХ владеет достаточным количеством емкостей для обслуживания жилого фонда. Кроме того, в ближайшее время предприятие получит 300 новых баков.

«Сорнет», по собственным данным, является ведущим томским оператором по сбору и транспортированию ТКО. 26 июня компания уведомила клиентов о том, что в связи с началом работы регоператора «все действующие ранее договоры на обращение с твердыми коммунальными отходами, заключенные с нашей организацией прекращают свое действие 01.07.2019 г.».

Директор «Сорнет» Иван Булатов сказал информагентству «РИА Томск», что контейнеры компании будут убраны 1 июля. По его данным, ранее САХ предложило взять их в аренду, но «Сорнет» не устроили условия.

Фото: официальный портал Томска