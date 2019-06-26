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Проект томского кампуса запустили в соцсети

Главная Экономика
Томск
14:52 26 Июня 2019
строительство, вуз, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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Общественность получила возможность вносить предложения о строительстве межвузовского кампуса в Томске. Обсуждение открыто на страницах областной администрации в соцсетях, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, соглашение о строительстве кампуса власти региона подписали с министерством науки и высшего образования России и госкорпорацией ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019). Он состоялся в начале июня. Спустя неделю томский губернатор Сергей Жвачкин объявил о том, что стройка развернется в левобережной части областного центра. Предполагается, что здесь будет проживать 20 тыс. человек.

Обсуждение проекта организовано в официальных аккаунтах обладминистрации в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники».

«Губернатор Сергей Жвачкин объявил международный конкурс на разработку концепции кампуса. Техническое задание для него готовит областной департамент архитектуры и строительства совместно с Союзом архитекторов России. В этой работе участвуют университеты, научное сообщество и даже департамент здравоохранения (готовит медико-техническое задание). Предполагается, что в конкурсе будут участвовать не менее десяти концепций от международных команд. Если все пойдет нормально, концепцию мы можем получить уже в 2020 году», - говорится в сообщении на странице областной администрации в Facebook.

Фото: pixabay.com

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