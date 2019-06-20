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Автосалон в Томске продан за 54,8 млн рублей

Главная Экономика
Томск
19:42 20 Июня 2019
авто, продажа, банкрот
Автор: Sibnovosti.ru
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Томский предприниматель Евгений Цыро приобрел здание на ул. Елизаровых, где размещается автосалон Ford. Здание обошлось покупателю в 54,8 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Автосалон продавался в ходе банкротства автодилера ООО «ММР-Авто». Согласно документации торгов, площадь здания на ул. Елизаровых,82 составляет 3,5 тыс. кв. м. В лот было включено также право аренды земельного участка в 4,2 тыс. кв. м.

Конкурсное производство в отношении ООО «ММР-Авто» арбитражный суд Томской области ввел еще в 2014 году по искам ООО «Формат Сити» и Алены Верхотуровой. В ходе оценки имущества, проведенной в конце 2014 года, автосалон оценили в 141,9 млн руб. Объект пытались продать с начала 2017 года, но до сих пор безуспешно.

В ЕГРЮЛ Евгений Цыро указан в качестве учредителя зарегистрированного в начале этого года ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Дельта. Транспорт». Компания создана для торговли автомобилями.

Фото: электронный справочник 2ГИС

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