Теплосети томского Академгородка передадут муниципалитету

Тепловые сети томского Академгородка предстоит передать муниципалитету до начала отопительного сезона 2019-2020 годов. О поручении министерства строительства и ЖКХ РФ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О планах передачи сетей, принадлежащих сегодня ФГУП «Комбинат коммунальных предприятий Томского научного центра СО РАН», стало известно в ходе заседания комитета городского хозяйства думы Томска. Как пояснил вице-мэр Михаил Ратнер, после передачи сетей в собственность города их сдадут в аренду компании «ТомскРТС».

Летом прошлого года больше 10 тыс. жителей Академгородка на 60 суток лишилось горячей воды. По данным службы информации «Радио Сибирь», после этого ФГУП решили ликвидировать из-за задолженности, а мэр Иван Кляйн поставил задачу ускорить передачу сетей муниципалитету.