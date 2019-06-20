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Теплосети томского Академгородка передадут муниципалитету

Главная Экономика
Томск
16:11 20 Июня 2019
тепло, передача, вода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Тепловые сети томского Академгородка предстоит передать муниципалитету до начала отопительного сезона 2019-2020 годов. О поручении министерства строительства и ЖКХ РФ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О планах передачи сетей, принадлежащих сегодня ФГУП «Комбинат коммунальных предприятий Томского научного центра СО РАН», стало известно в ходе заседания комитета городского хозяйства думы Томска. Как пояснил вице-мэр Михаил Ратнер, после передачи сетей в собственность города их сдадут в аренду компании «ТомскРТС».

Летом прошлого года больше 10 тыс. жителей Академгородка на 60 суток лишилось горячей воды. По данным службы информации «Радио Сибирь», после этого ФГУП решили ликвидировать из-за задолженности, а мэр Иван Кляйн поставил задачу ускорить передачу сетей муниципалитету.

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