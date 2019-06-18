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Томский аэровокзал расширится на 5 тыс. кв. метров

Главная Экономика
Томск
11:23 18 Июня 2019
аэропорт, реконструкция, площадь
Автор: Sibnovosti.ru
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Реконструкция здания томского аэропорта им. Камова начнется в следующем году. О плане работ по модернизации аэровокзала сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Реконструкция позволит расширить зону регистрации пассажиров. Также будут увеличены техническая зона аэровокзала, багажное отделение и парковка, появятся телетрапы. В общей сложности планируется увеличение площадей на 5 тыс. кв. м. ООО «Аэропорт Томск» и холдинг «Новапорт», в состав которого входит томское предприятие, направят на эти работы 2 млрд руб.

«Сейчас мы начинаем конкурсные процедуры на проектирование. Будет длиться около шести месяцев. Плюс получение положительного заключения Главгосэкспертизы обязательная процедура. И где-то второй квартал следующего года мы начинаем реконструкцию», - рассказал в эфире «Радио Сибирь» директор аэропорта Роман Фроленко.

Напомним, что в планах аэропорта также реконструкция взлетно-посадочной полосы.  Подрядчик ремонта стоимостью около 3 млрд руб. (средства федерального бюджета) определится на конкурсе в середине июля.

Фото: сайт аэропорта «Томск» им. Камова

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