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Для томского кампуса отведут землю на левом берегу Томи

Главная Экономика
Томск
12:13 13 Июня 2019
конкурс, университет, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Межвузовский студенческий кампус в Томске будет построен на левом берегу Томи. О решении областных властей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, в ходе прошедшего недавно Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) томский губернатор Сергей Жвачкин подписал соглашение о строительстве кампуса с министерством науки и высшего образования России и госкорпорацией ВЭБ.РФ. Он должен будет вмещать около 20 тыс. жителей.

«Я посоветовался с нашими архитекторами и строителями, ректорами и студентами – и все вместе мы решили, что лучшего места для нового студенческого кампуса, чем на левом берегу Томи, не найти… На левобережье есть размах, и нет ограничений для творчества проектировщиков и будущих жителей», - заявил сегодня глава области, выступая на открывшемся в Томске Архитектурном форуме.

Предполагается, что кампус будет связан с правобережной частью города, где находятся университеты, вантовым пешеходным мостом.  

Сергей Жвачкин также сообщил, что конкурс на архитектурно-градостроительную концепцию межвузовского кампуса будет носить международный характер.

«Победит тот проект, который выберет и экспертное сообщество, и сама молодежь…», - пообещал губернатор.

«Надо, конечно, проводит это все с Союзом архитекторов России, с местной организацией, с томской организацией. Потому как именно Союз архитекторов является тем самым экспертным сообществом, которое знает, что делать и как делать», - предложил, в свою очередь, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков в эфире «Радио Сибирь».

Фото: pixabay.com

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