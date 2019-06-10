Томский нефтезавод выставлен на продажу

Обанкроченный нефтеперерабатывающий завод в томском селе Семилужки выставлен на продажу. Стартовая цена на аукционе установлена в размере 4,83 млрд руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным конкурсного управляющего ООО «Томскнефтепереработка» (ТНП), заявки на участие в торгах можно подавать с сегодняшнего дня. Аукцион назначен на 17 июля. Потенциальные претенденты на покупку должны внести задаток в размере 10% от начальной цены лота. То есть, 483 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, первую продукцию завод выдал 2008 году. Планы развития предполагали увеличение мощности переработки до 4 млн т нефти в год.

«Сейчас, рассматривая томский и сибирский рынок и логистику, мы понимаем, что надо выходить на производство «Евро-5» – дизтоплива и бензина. Кроме того, когда начнем производить битум, закроем потребность региона в строительном, кровельном, дорожном битуме, который сюда везут», - говорил «РИА Томск» в феврале 2017 года технический директор предприятия Владимир Соловкин.

Но в 2017 году ООО ТНП было признано банкротом. Объем требований кредиторов составляет 8,56 млрд руб.

Фото: отчет «Института оценки собственности и финансовой деятельности» об оценке имущества ООО «Томскнефтепереработка»