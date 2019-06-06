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Томский студенческий кампус будет рассчитан на 20 тысяч мест

Главная Экономика
Томск
19:33 6 Июня 2019
соглашение, университет, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Межвузовский кампус будет построен в Томске. Проект реализуют при поддержке ВЭБ.РФ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соответствующее соглашение регион подписал с министерством науки и высшего образования России и госкорпорацией на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

«Планируется, что мощность многофункционального студенческого городка составит около 20 тысяч мест. Новый кампус станет совместным объектом всех шести государственных университетов», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Стоимость проекта пока неизвестна. Аналогичное соглашение госкорпорация ВЭБ.РФ подписала на ПМЭФ-2019 с Пермским краем.

Ранее сообщалось о том, что «Сбербанк России» может принять участие в разработке межвузовского кампуса в Новосибирске. Его стоимость предварительно оценивается в 10 млрд руб.

Фото: сайт Томского политехнического университета

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