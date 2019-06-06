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Жители Томска узнали размер платы за вывоз мусора

Главная Экономика
Томск
10:34 6 Июня 2019
тарифы, оператор, мусор
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области установлен тариф на услугу УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» (САХ) по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Таким образом, теперь тарифы действуют для всех региональных операторов субъекта федерации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Всего на территории области восемь технологических зон для деятельности региональных операторов в сфере обращения с ТКО. САХ работает в седьмой, которая охватывает Томск и Томский район. Тариф на его услуги для населения утвержден в размере 264,9 руб. за 1 куб. м. Он будет действовать до конца 2019 года. Если рассчитать размер платы с помощью специального калькулятора, то окажется, что плата с одного жителя Томска, проживающего в многоквартирном доме, составит 66,3 руб. в месяц.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в марте этого года власти Томска решили создать на базе УМП САХ бюджетное учреждение «ТомскСАХ». При этом УМП сохранится, но будет функционировать исключительно как регоператор.

Фото: сайт УМП «Спецавтохозяйство»

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