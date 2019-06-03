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Санкт-петербургские беспилотники оказались вне конкуренции в Томске

Главная Экономика
Томск
11:30 3 Июня 2019
беспилотник, конкурс, победители
Автор: Sibnovosti.ru
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Победителем во всех номинациях конкурса создателей летающих беспилотников «Авиароботех» стал санкт-петербургская компания «Геоскан». Конкурс прошел в Томске.

По данным томской областной администрации, «Геоскан» стала единственным участником, справившимся с «мониторингом трубопроводов». В этом задании беспилотник должен был определить местоположение магистрального газопровода и контрольные параметры и отклонения от нормативного состояния с последующим анализом полученных данных. На выполнение мониторинга отводилось не более четырех часов.

В числе других, заданий, которые были предложены участникам, доставка грузов, картографирование, мониторинг ЛЭП и поиск людей.

«Задача конкурса выполнена: разработчики показатели свои компетенции потенциальным заказчикам, среди которых представители компаний и различных структур Томской области», - прокомментировал итоги соревнования руководитель Сибирского центра Фонда перспективных исследований Владислав Сычков.

«Геоскан» специализируется на выпуске коммерческих БПЛА двух типов: самолетного и мультироторного. Группа компаний, созданная в Санкт-Петербурге, осуществляет поставки своей продукции в 12 государств. Организаторами «Авиароботеха» являются томская обладминистрация, Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «Аэронет» и Фонд перспективных исследований.

Фото: сайт конкурса «Авиароботех»

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