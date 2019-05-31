«Интер РАО» собрало все акции «Томскэнергосбыта»

Группа «Интер РАО» стала единственным владельцем ПАО «Томскэнергосбыт». О завершении выкупа акций сбытовой компании сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным группы, выкуп остававшегося пакета акций у миноритариев ПАО проходил в соответствии со ст. 84.8 закона «Об акционерных обществах». Он позволяет осуществить выкуп владельцу более 95% акций публичного общества.

«Консолидация ПАО «Томскэнергосбыт» отвечает стратегии Группы «Интер РАО» в части обеспечения оптимальной структуры владения и повышения эффективности управления активами», - говорится в сообщении «Интер РАО».

«Томскэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком Томской области. Компания обслуживает 457,7 тыс. физических лиц и 13,1 тыс. юридических лиц.

Фото: сайт группы «Интер РАО»