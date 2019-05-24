Через Ушайку в Томске построят еще один мост

Власти Томска намерены построить еще один мост через реку Ушайку. На этот раз, в районе ул. Богдана Хмельницкого, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Строительство моста вошло в муниципальную программу развития улично-дорожной сети. Она рассчитана до 2025 года. Когда начнутся работы на месте будущего объекта, пока неизвестно.

Кроме того, в программу включена реконструкция моста через Ушайку в районе поселка Заварзено.

«К сожалению, он находится практически в ненормативном состоянии. Для легковых автомобилей, в принципе, использоваться может … Наши рейды показывают, что не санкционировано туда заезжают грузовики. Если мы не перекроем для грузового транспорта там проезд, то может довести до трагедии», - сказал в эфире «Радио Сибирь» вице-мэр Вячеслав Черноус.

В настоящее время дорожники выполняют там работы по отсыпке и занимаются подготовкой объездной трассы. В ближайшие годы предполагается также капитально отремонтировать мосты через Ушайку по ул. Красноармейская и Комсомольская.

Фото: электронный справочник 2ГИС